Инвестер «Химок» высказался о массовом уходе футболистов

Инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов высказался о массовом уходе футболистов из клуба.

«Я могу высказать только личное мнение. Сейчас у клуба идет серьезная трансферная политика. Информация о ней закрыта, поэтому вы ничего не знаете. Игроки, которые сейчас уходят, — это ребята из ФНЛ», — заявил бизнесмен в интервью изданию«РБ Спорт».

Также Садыгов высказался о роли наставника команды Спартака Гогниева, отметив, что специалист пришёл в готовый коллектив, в то время как бывший тренер «Химок» Сергей Юран лично занимался трансферами. Бизнесмен считает, что новый коллектив сможет порадовать поклонников.

Напомним, что в нынешнем сезоне подмосковный коллектив занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.