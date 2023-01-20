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Инвестер «Химок» высказался о массовом уходе футболистов

20 Января 2023 • 18:36 Комментировать
Факел
...
Химки
04.03 19:00

Инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов высказался о массовом уходе футболистов из клуба.

«Я могу высказать только личное мнение. Сейчас у клуба идет серьезная трансферная политика. Информация о ней закрыта, поэтому вы ничего не знаете. Игроки, которые сейчас уходят, — это ребята из ФНЛ», — заявил бизнесмен в интервью изданию«РБ Спорт».

Также Садыгов высказался о роли наставника команды Спартака Гогниева, отметив, что специалист пришёл в готовый коллектив, в то время как бывший тренер «Химок» Сергей Юран лично занимался трансферами. Бизнесмен считает, что новый коллектив сможет порадовать поклонников.

Напомним, что в нынешнем сезоне подмосковный коллектив занимает предпоследнюю строчку  в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Спартак Гогниев Туфан Садыгов
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