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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов раскритиковал коммуникативные способности Гогниева

19 Января 2023 • 00:55 Комментировать
Факел
...
Химки
04.03 19:00

Известный отечественный журналист Геннадий Орлов высказался о наставнике «Химок» Спартаке Гогниеве.

«У нас очень плохая система образования тренеров. Гогниев получил категорию PRO. Но он убежал от журналистов. Главный тренер — это коммуникатор. Интервью — составная часть его профессии. Он должен быть коммуникабельным и уметь рассказывать про свой футбол», — заявил комментатор, чьи слова приводит издание Sport24

По его мнению, в отечественном футболе смотрят не в ту сторону в контексте тренеров. В качестве примера Орлов привёл «Краснодар», где Сергей Галицкий сильно влиял на работу специалистов, что не дало результата.

Напомним, что Спартак Гогниев возглавил «Химки» в сентябре прошлого года. Подмосковный клуб находится на предпоследней строчке в таблице Российской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Геннадий Орлов Спартак Гогниев
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ФАКЕЛ ХИМКИ
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