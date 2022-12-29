Асхабадзе доволен 2022 годом в исполнении «Факела»

Гендиректор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе доволен результатами своего клуба в текущем сезоне. Словами функционера перед Новым годом поделилась клубная пресс-служба воронежцев.

«Если бы в декабре прошлого года мне рассказали, как сложится для «Факела» 2022 год, я бы почувствовал удовлетворение. Самое главное, что клуб в Премьер-лиге», - сказал Асхабадзе.

Он добавил, что на его восприятие прошедшего года повлиял выход команды в РПЛ. По итогам прошлого сезона в ФНЛ воронежцы заняли второе место и получили прямую путёвку в Премьер-лигу.

Напомним, в сезоне-22/23 «Факел» впервые за 21 год вернулся в элитный дивизион российского футбола.