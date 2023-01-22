Тихий: «Химки» готовы отпустить меня бесплатно»

Российский защитник Дмитрий Тихий рассказал, что подмосковный клуб готов отпустить его в другую команду бесплатно. Сейчас он тренируется и ищет новый клуб, пока «Химки» отправились в Турцию на предсезонный сбор. Защитник отметил, что контракт с химчанами он пока не разорвал.

«Контракт с клубом пока не разорвал, нахожусь в поиске. Новому клуб ничего за меня не нужно будет платить», - рассказал игрок«РБ Спорт».

Тихий покинул «Химки» вместе с группой других игроков этого клуба, играли они преимущественно в тот период, когда клубом руководил Сергей Юран. Речь идёт об Илье Кухарчуке, Денисе Глушакове, Егоре Данилкине и других.

Ранее Тихий рассказал, что у него есть предложение от турецкого клуба.