Газзаев: «Глушаков — опытный игрок»

Известный российский специалист Валерий Газзаев высказался об уровне Дениса Глушакова, ставшего недавно свободным агентом.

«Глушаков — опытный игрок. Он сохраняет своё мастерство же на протяжении многих лет. Сейчас он в состоянии помочь любому клубу РПЛ. Его опыт пригодится везде», — заявил победитель Кубка УЕФА - 2005 в интервью изданию Sport24. По его мнению, игровые качества хавбека компенсируют возраст, приведя в пример выступления Лионеля Месси.

Напомним, что последним клубом для бывшего игрока «Спартака» были «Химки», которые Глушаков покинул в январе 2023 года.