Агент высказался о возможном переходе Шукурова в «Химки»

Владимир Осипов, агент полузащитника белорусского «Немана» Алимардона Шукурова, высказался о возможном переходе своего клиента в «Химки».

Напомним, что 23-летний футболист проходил с подмосковной командой декабрьский сбор, однако на январский он уже не поехал.

«Вообще никакого понимания. Думаю, ничего уже не произойдёт», — приводит слова Осипова «РБ Спорт».

В прошлом году Шукуров провёл за «Неман» 29 матчей, отметившись в них одним голом и семью результативными передачами.

После 17 туров РПЛ «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, набрав 12 очков. Свой первый матч после зимней паузы «красно-чёрные» проведут в начале марта против «Факела».