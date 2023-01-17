Игрок «Химок» Гулиев предложил тренеру Гогниеву «выйти раз на раз»

Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев вступил в конфликт с главным тренером команды Спартаком Гогниевым на сборах в Турции. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, 26-летний футболист был возмущён многочисленными замечаниями в свой адрес и предложил 41-летнему специалисту «выйти раз на раз». Несмотря на то, что конфликт был погашен, внутри коллектива сохранилась напряжённость.

После 17 туров РПЛ «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 12 набранных очков. Гогниев возглавляет команду с сентября прошлого года, ранее он работал во владикавказской «Алании».