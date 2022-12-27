В «Факеле» подтвердили, что Ребко войдёт в тренерский штаб клуба

Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов подтвердил, что бывший футболист, а ныне растущий футбольный тренер Алексей Ребко войдёт в тренерский штаб команды.

«Да, он войдёт в тренерский штаб под руководством Дмитрия Пятибарова», - цитирует Котова «РБ Спорт».

Алексей Ребко – 36-летний бывший футболист, а ныне тренер в академии московского «Локомотива». Ранее Ребко тренировал московский клуб «Строгино».

Самым заметным периодом в карьере Ребко стало время, когда он выступал за ФК «Москва» под руководством Миодрага Божовича в 2009 годы. Тогда полузащитник даже сыграл несколько матчей за основную сборную России. Помимо «Москвы», Ребко успел поиграть за такие клубы как «Динамо» (Москва), «Амкар», «Ростов», «Томь», «Ротор» и другие.