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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Факеле» подтвердили, что Ребко войдёт в тренерский штаб клуба

27 Декабря 2022 • 20:17 Комментировать
Факел
...
Химки
04.03 19:00

Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов подтвердил, что бывший футболист, а ныне растущий футбольный тренер Алексей Ребко войдёт в тренерский штаб команды.

«Да, он войдёт в тренерский штаб под руководством Дмитрия Пятибарова», - цитирует Котова «РБ Спорт».

Алексей Ребко – 36-летний бывший футболист, а ныне тренер в академии московского «Локомотива». Ранее Ребко тренировал московский клуб «Строгино».

Самым заметным периодом в карьере Ребко стало время, когда он выступал за ФК «Москва» под руководством Миодрага Божовича в 2009 годы. Тогда полузащитник даже сыграл несколько матчей за основную сборную России. Помимо «Москвы», Ребко успел поиграть за такие клубы как «Динамо» (Москва), «Амкар», «Ростов», «Томь», «Ротор» и другие.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Алексей Ребко Кирилл Котов
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