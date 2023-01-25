Центральный защитник португальского «Маритиму» Лео Андраде может продолжить карьеру в чемпионате России.

Согласно сведениям сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», в подписании 24-летнего игрока, связанного с «Маритиму» контрактом до 2025 года, заинтересованы «Химки».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают текущую стоимость Лео Андраде в 600 тысяч евро. В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 12 матчах своей команды в рамках чемпионата Португалии, отметившись одним забитым мячом. В общей сложности в активе центрбека 59 поединков за «Маритиму» во всех соревнованиях с момента перехода из «Куритибы» в 2019 году.