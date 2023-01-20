«Химки» официально объявили об уходе защитника Александра Филина. Сообщается, что соглашение с 26-летним футболистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Филин защищал цвета подмосковной команды с 2018 года. В общей сложности за «красно-чёрных» футболист провёл 115 матчей и забил в них два мяча. Ранее он также представлял «Уфу», «Тамбов» и «Пари НН».

После 17 туров РПЛ «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 12 набранных очков. Свой следующий матч команда Спартака Гогниева проведёт 3 марта против «Факела». Начало — в 19:00 по московскому времени.