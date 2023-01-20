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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Химки» объявили об уходе Филина официально

20 Января 2023 • 12:04 Комментировать
Факел
...
Химки
04.03 19:00

«Химки» официально объявили об уходе защитника Александра Филина. Сообщается, что соглашение с 26-летним футболистом было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

Филин защищал цвета подмосковной команды с 2018 года. В общей сложности за «красно-чёрных» футболист провёл 115 матчей и забил в них два мяча. Ранее он также представлял «Уфу», «Тамбов» и «Пари НН».

После 17 туров РПЛ «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 12 набранных очков. Свой следующий матч команда Спартака Гогниева проведёт 3 марта против «Факела». Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Александр Филин
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ФАКЕЛ ХИМКИ
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