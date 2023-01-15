«Химкам» нужен Моcквичёв

Бывший игрок московского «Динамо», полузащитник Владимир Москвичев, может перебраться в стан подмосковных «Химок». Сейчас он выступает за нижнекамский «Нефтехимик». Однако для приобретения игрока «Химкам» придется согласиться на условия «Нефтехимика», который настаивает на выплате полной суммы отступных, прописанных в контракте игрока, уточняет «Спорт-Экспресс».

Российский чемпионат Премьер-лиги возобновится для «Химок» четвертого марта, клубу предстоит сыграть в Воронеже с местным «Факелом». Сейчас клуб занимает пятнадцатое, предпоследнее место в турнирной таблице российского чемпионата.