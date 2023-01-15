Спортивный директор «Факела»: «Динамо» по Квеквескири с нами не связывалось»

Спортивный директор воронежского «Факела» Кирилл Котов прокомментировал слухи об интересе к защитнику Ираклию Квеквескири.

«У нас не было ни одного предложения. «Динамо» по Квеквескири с нами не связывалось», — заявил функционер клуба Российской премьер-лиги в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, такие слухи могут являться агентским вбросом, отказавшись также отвечать на вопрос о переговорах о продлении контракта с защитником. Также Котов рассказал, что сейчас руководство клуба не планирует трансферов на вход или выход.

Напомним, что «Факел» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 13 очков.