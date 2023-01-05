Канчельскис: «Химкам» и «Торпедо» будет сложно остаться в РПЛ»

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис порассуждал о дальнейшей судьбе московского «Торпедо» и подмосковных «Химок» - главных аутсайдеров РПЛ текущего сезона.

«Им будет очень сложно остаться в РПЛ. У всех остальных команд есть шансы остаться, как минимум через стыковые матчи», - цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Напомним, что «автозаводцы» замыкают турнирную таблицу с неприлично маленьким количеством набранных очков – всего шесть после 17 туров. И это в два раза меньше, чем у бедолаг из подмосковных «Химок». В зоне стыковых матчей идут столичный «Локомотив» и «Факел» - у обоих клубов по 13 очков.