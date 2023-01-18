Пятибратов: «Квеквескири счастлив в «Факеле»

Рулевой воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался об одном из лидеров своей команды – Ираклии Квеквескири.

«Никуда он не собирается уходить, он счастлив в «Факеле» и предан клубу», - заявил Пятибратов «Матч-ТВ».

32-летний уроженец Грузии играет в воронежском клубе с июля 2022 года, именно в «Факеле» полузащитник достиг максимальной стоимости, если верить порталу Transfermarkt и теперь стоит 350 тыс. евро.

В текущем сезоне Квеквескири сыграл за воронежский клуб в 18 матчах во всех турнирах, в которых трижды забил. Все его голы пришлись в ворота соперников по чемпионату России.