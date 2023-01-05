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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко назвал клуб, который стопроцентно вылетит из РПЛ в конце сезона

05 Января 2023 • 18:13 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал те клубы, которые, по его мнению, покинут РПЛ по окончании текущего сезона. Он считает, что московское «Торпедо» с их последним местом и шестью набранными очками уже обречено спуститься на дивизион ниже.

«Торпедо» практически всё. Чтобы отскочить стопроцентно, нужно набрать 30 очков. Как же они это сделают в оставшихся 13 матчах?», - цитирует Червиченко «Чемпионат».

Как добавляет эксперт, московский «Локомотив» прямого вылета точно избежит. Основная борьба за вторую «путёвку» в Первую лигу разразится между «Химками» и воронежским «Факелом».

Напомним, перед второй частью РПЛ 16-е место турнирной таблицы занимают «автозаводцы» - шесть очков. На 15-м месте «Химки» - 12 очков. Чуть выше – «Локомотив» и «Факел», у обоих клубов по 13 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Торпедо Москва Химки Факел Андрей Червиченко
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