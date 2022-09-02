Агент бразильца Даво рассказал о ходе переговоров с российским клубом

Луис Фернандо Гарсия, агент нападающего «Байи» Матеуса Даво, высказался о возможном переходе своего клиента в один из российских клубов.

Ранее сообщалось, что 23-летний футболист получил предложение от одного неназванного российского клуба.

«Прогресса в переговорах с российским клубом нет, Даво далёк от приезда», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В текущем году форвард провёл в составе «Байи» 30 матчей, отметившись девятью голами и тремя результативными передачами. Отметим, что Даво принадлежит «Коринтиансу» и выступает за свой нынешний клуб на правах аренды.

Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 1,2 миллиона евро.