Долгов здорово сыграл на добивании, «Химки» ведут в матче с «Оренбургом»

В восьмом туре Премьер-лиги забит первый гол. На 24-й минуте противостояния «Оренбурга» и «Химок» был открыт счёт. Илья Кухарчук с линии штрафной нанес плотный удар по воротам, голкипер сыграл не лучшим образом, и Александр Долгов добавил мяч в сетку, опередив соперников.

Напомним, что подмосковная команда проводит первый поединок под руководством Спартака Гогниева. Это уже третий наставник с начала сезона. Ранее в отставку были отправлены Сергей Юран и Николай Писарев.

На эту минуту «Химки» с 10 очками выходят на восьмое место, «Оренбург» (6) расположился на грани зоны стыковых матчей.