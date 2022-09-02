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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Габулов не собирается возвращаться в «Химки»

 
02 Сентября 2022 • 16:18 Комментировать
Оренбург
...
Химки
Через 19 ч. 38 мин.

Экс-гендиректор «Химок» Владимир Габулов опроверг информацию о возможном возвращении в подмосковный клуб.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь сборной России является одним из главных претендентов на должность нового генерального директора «Химок».

«Правда ли, что я могу вернуться вновь в «Химки» на пост генерального директора? Нет», — цитирует Габулова Metaratings.

Напомним, что Габулов работал в «Химках» в период с декабря 2021 года по май 2022.

После семи туров команда из Подмосковья занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Свой следующий матч «Химки» проведут 3 сентября против «Оренбурга». Встреча начнётся в 13:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Владимир Габулов
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ОРЕНБУРГ ХИМКИ
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