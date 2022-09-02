Габулов не собирается возвращаться в «Химки»

Экс-гендиректор «Химок» Владимир Габулов опроверг информацию о возможном возвращении в подмосковный клуб.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь сборной России является одним из главных претендентов на должность нового генерального директора «Химок».

«Правда ли, что я могу вернуться вновь в «Химки» на пост генерального директора? Нет», — цитирует Габулова Metaratings.

Напомним, что Габулов работал в «Химках» в период с декабря 2021 года по май 2022.

После семи туров команда из Подмосковья занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Свой следующий матч «Химки» проведут 3 сентября против «Оренбурга». Встреча начнётся в 13:00 по московскому времени.