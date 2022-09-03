Личка: «Футбол - это не фигурное катание, надо забивать голы»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Химками».

- Семь человек сегодня в стартовом составе из тех, кто принимал участие с первых минут в матче против «Локомотива». Я говорю про предыдущий тур российского чемпионата. С чем связаны изменения? Сегодня поменяли и вратаря, насколько я понимаю. Испытываете ли какие-то кадровые трудности сегодня?

- Понятно, какие-то влияния от результата матча и пропущенных голов от «Локомотива». Есть кое-какие сомнения. По игре? Наша игра неплохая, нам надо быть более агрессивными в штрафных перед нашими воротами и у соперника. Мы играем до 16 метров в штрафной и потом подпускаем, играем еще в линию, не бьем по воротам. Футбол - это не фигурное катание, надо забивать голы, искать в штрафной, идти на удар. И голы дают очки.