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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тренер «Химок» подтвердил, что уход Юрана резко ухудшил результаты клуба

 
31 Августа 2022 • 22:11 Комментировать
Оренбург
...
Химки
03.09 13:00

Сегодня стало известно, что после очередного поражения «Химок», на сей раз в рамках Фонбет Кубка России, руководство клуба решило уволить Николая Писарева, который руководил командой только три недели.

Тренер «Химок» Михаил Лихачев признал, что расставание с Сергеем Юраном, прежним наставником клуба, резко ухудшило конкурентоспособность игры команды.

- Понимание, безусловно, есть, почему так происходит и как из этого выбираться. Есть моменты, которые влияют на психологическое состояние ребят. Уход Юрана? В том числе. Это не может пройти бесследно, - цитирует Лихачева издание «Спорт-экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Михаил Лихачёв
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ОРЕНБУРГ ХИМКИ
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