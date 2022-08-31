Тренер «Химок» подтвердил, что уход Юрана резко ухудшил результаты клуба

Сегодня стало известно, что после очередного поражения «Химок», на сей раз в рамках Фонбет Кубка России, руководство клуба решило уволить Николая Писарева, который руководил командой только три недели.

Тренер «Химок» Михаил Лихачев признал, что расставание с Сергеем Юраном, прежним наставником клуба, резко ухудшило конкурентоспособность игры команды.

- Понимание, безусловно, есть, почему так происходит и как из этого выбираться. Есть моменты, которые влияют на психологическое состояние ребят. Уход Юрана? В том числе. Это не может пройти бесследно, - цитирует Лихачева издание «Спорт-экспресс».