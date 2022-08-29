В «Химках» прокомментировали возможность возвращения Юрана

Мы уже сообщали о том, что в подмосковном «Химки» назрели очередные перемены, команда может расстаться с главным тренером Николаем Писаревым, а на его место могут вернуть Сергея Юрана - специалиста, при котором клуб вполне успешно начал сезон.

Но в руководстве клуба слухи о возможном возвращении Юрана опровергли, хотя и оставили некоторый шанс.

- Юран кандидат на пост главного тренера? Вот это да. Серьезно, конечно (смеется). Знаете, это больше слухи. Возвращение Юрана исключено? Не могу этого сказать, - цитирует слова представителя наблюдательного совета директоров клуба Романа Терюшкова издание «Спорт-экспресс».