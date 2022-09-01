​Гогниева представили игрокам «Химок» как главного тренера

Николай Писарев проработал на должности главного тренера «Химок» всего лишь три недели. За это время команда проиграла все четыре матча, поэтому в руководстве подмосковного клуба решились на ещё одну тренерскую перестановку. Новым рулевым «Химок» стал Спартак Гогниев, который накануне посещал кубковый матч команды против «Краснодара».

Как сообщает «Матч ТВ», Гогниев уже был представлен игрокам «Химок» как главный тренер. В ближайшее время клуб должен выпустить официальный пресс-релиз.

Ближайший матч чемпионата России «Химки» проведут в субботу, 3 сентября. Команда будет играть в гостях у «Оренбурга».