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В «Химках» готовы к очередной смене тренера

 
29 Августа 2022 • 20:59 Комментировать
Оренбург
...
Химки
03.09 13:00

Уже в среду в «Химках» снова может смениться главный тренер, а вместе с ним и общее руководство клубом. Не так давно подмосковный клуб уволил Сергея Юрана, но очков подобное решение не принесло, «Химки» по-прежнему идут в арьергарде турнирной таблицы и не набирают очки.

Сейчас, как сообщает «Рейтинг Букмекеров», назрело время для новых перемен в руководстве клуба. Это означает, что потерять свою должность может не только главный тренер Николай Писарев, но и генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов. Подробности должны появиться уже в среду.

«Химки» потерпели уже три поражения кряду, в следующем матче 3 сентября клуб сыграет с «Оренбургом».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки
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ОРЕНБУРГ ХИМКИ
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