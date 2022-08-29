В «Химках» готовы к очередной смене тренера

Уже в среду в «Химках» снова может смениться главный тренер, а вместе с ним и общее руководство клубом. Не так давно подмосковный клуб уволил Сергея Юрана, но очков подобное решение не принесло, «Химки» по-прежнему идут в арьергарде турнирной таблицы и не набирают очки.

Сейчас, как сообщает «Рейтинг Букмекеров», назрело время для новых перемен в руководстве клуба. Это означает, что потерять свою должность может не только главный тренер Николай Писарев, но и генеральный директор «Химок» Дмитрий Ульянов. Подробности должны появиться уже в среду.

«Химки» потерпели уже три поражения кряду, в следующем матче 3 сентября клуб сыграет с «Оренбургом».