​Гогниеву задали вопрос, возглавит ли он «Химки»

Николай Писарев может оставить тренерское кресло в «Химках» уже в ближайшие часы. В клубе очень недовольны четырьмя подряд поражениями с общим счётом 2:12, и Писарев близок к увольнению после всего лишь трёх недель работы.

Кандидатом номер один на должность главного тренера «Химок» является Спартак Гогниев, который находится без работы после ухода из «Алании». В среду Гогниев побывал на кубковом матче «Химок» против «Краснодара». После игры 41-летнему специалисту задали вопрос, возглавит ли он подмосковный клуб. Впрочем, Гогниев ушёл от прямого ответа. Тренер не стал общаться с журналистами по дороге в автомобиль.