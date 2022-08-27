Тарханов заявил о готовности возглавить «Химки»

Бывший главный тренер «Химок» Александр Тарханов заявил о готовности вернуться в подмосковную команду, если ему поступит такое предложение.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что если в ближайшее время результаты команды не станут лучше, то нынешний наставник команды Николай Писарев может быть отправлен в отставку.

«Готов ли я помочь «Химкам»? Если позовут, то, наверное, рассмотрю предложение. Но сейчас там есть тренер, поэтому говорить об этом некорректно», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

После семи проведённых матчей «Химки» занимают 9-е место в турнирной таблице РПЛ, имея семь набранных очков в своём активе. Следующий матч подопечные Писарева проведут 3 сентября против «Оренбурга». Встреча начнётся в 13:00 по московскому времени.