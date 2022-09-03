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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

После увольнения Юрана «Химки» только проигрывают: уже под руководством Гогниева уступили «Оренбургу»

 
03 Сентября 2022 • 14:57 Комментировать (1)
Оренбург
3:1
Химки
окончен

«Оренбург» принимал «Химки» в рамках восьмого тура РПЛ.

Протокол игры  
Оренбург3:1Химки
  24'Долгов Александр (0:1)
(1:1) Сычевой Владимир37'  
(2:1) Марин Джимми39'  
(3:1) Марин Джимми72'  
Кеняйкин АлексейГойкович РенатоСиваков Михаил  47'Хотулёв ДанилаCesar Florentin 83' (Башич Иван ( 83') Аюпов Тимур  51'Lucas Vera  69'Печенин КириллГурциев Батраз 70' (Полуяхтов Владимир ( 70') Сычевой Владимир  55' 80' (Оганесян Степан ( 80') Марин Джимми
Запасные: Ковалёв ЮрийГошев ЕвгенийПавловец АлександрСысуев НиколайDiego AcostaСтаматов Матео
Лантратов ИльяФилин АлександрДанилкин Егор 46' (Камышев Илья ( 46') Тихий ДмитрийЗуев Александр 77' (Чёрный Артур ( 77') Ломовицкий Александр  43'Mory Gbane 67' (Гулиев Аяз ( 67') Глушаков ДенисМагомедов Бутта 46' (Садыгов Илья ( 46') Кухарчук ИльяДолгов Александр 46' (Главчич Неманья ( 46')
Запасные: Гудиев ВиталийКамлашев ДаниилДавыдов ДенисАхмаев Саид-АлиМитрюшкин АнтонВолков Захар
03 сентября. Стадион "Газовик".

 

Открывали восьмой тур РПЛ «Оренбург» и «Химки». Этот игровой день примечателен тем, что впервые в этом сезоне российские команды проводят второй матч через два дня на третий. Европейский график немного смазало отношение к Кубку России – гранды в основном выпустили резервные составы посреди недели. Но вот, например, «Оренбург» и «Химки» сил не берегли – всё время играла основа. Правда, Николая Писарева от увольнения это не спасло.

К матчу против «Оренбурга» команду готовил уже Спартак Гогниев, ставший третьим тренером «Химок» за первые восемь туров нового сезона. Редко такие пертурбации приводят к положительному результату, но эмоциональный заряд присутствует. Именно на нём «Химки» и понеслись вперёд, отменно проведя старт матча против «Оренбурга». Гости создали неплохой момент, загубленный Кухарчуком, а потом и счёт открыли.

После паузы на водопой химчане провели атаку, в ходе которой Гбане сыграл на Кухарчука, а тот пробил строго по центру. Кеняйкин отбил мяч перед собой на Долгова, Александр же спокойно направил мяч под перекладину – 0:1. Вот только после гола запал закончился. «Оренбург» моментально забегал и обрушил просто шквал атак на ворота Лантратова. Сначала Марин не смог замкнуть дальнюю штангу, тянувшись к мячу уже перед пустым углом, потом спас Лантратов, классно сыграв на выходе. А потом уже пошли голы.

Ещё до перерыва «Оренбург» вышел вперёд. Сычевой без помех пробежал метров 20, сблизился с Лантратовым и технично покатил под голкипером, а через две минуты Марин воспользовался прострелом всё того же Сычевого и после небольшого касания от Лантратова закатил мяч в пустой угол ворот – 2:1. И это «Химки» ещё должны быть довольны, «Оренбург» создал моментов на 5-6 голов за первый тайм.

В перерыве импульсивный Спартак Гогниев сделал сразу тройную замену: вместо Долгова, Магомедова и Данилкина появились Камышев, Главчич и Садыгов. «Химки» забегали активнее, отодвинули игру от своих ворот, но на количество их опасных моментов эта перемена не повлияла. Игра совсем затихла, а на 72-й минуте распрямился «Оренбург» и окончательно убил интригу.

Хозяева в две передачи вышли в быструю атаку: Марин покатил на Веру на левый край штрафной, тот пробил в Лантратова. Илья отбил мяч на Лукаса, который уже прострелил на пустые ворота на Марина, а тому оставалось лишь попасть – 3:1. В самой концовке хозяева обязаны были доводить дело до разгрома, но несколько раз откровенно простили гостей. Пока без Сергея Юрана «Химки» только проигрывают. Увольнение Николая Писарева не спасло, Спартак Гогниев неудачную серию продолжил.

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Химки Оренбург
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Комментарии (1)
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sheakes
03 Сентября 2022 в 15:21
Не думаю, что у Гогниева что-нибудь получится. Там нужен жесткач, состав-то неплохой.
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окончен Оренбург 3:1 Химки
Идет 65 минута Пари НН 0:1 Факел
03.09  18:30 Краснодар ... Сочи 2.70 3.65 2.45
03.09  20:30 Динамо Москва ... Урал
04.09  15:00 Крылья Советов ... ЦСКА Москва 3.00 3.60 2.30
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