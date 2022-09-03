«Химки» проводят первый матч в Премьер-лиге под руководством третьего за сезон наставника. И есть вероятность, что дебют Спартака Гогниева будет омрачен поражением от «Оренбурга». Александр Долгов открыл счет на 24-й минуте, но это был единственный успех подмосковной команды. «Оренбург» забила два мяча подряд, а на 72-й минуте Джимми Марин забил третий гол своей команды. Лукас Вера сначала пробил в голкипера, а затем отыграл на Марина, который и отправил мяч в сетку. Счет стал 3:1, у «Химок» почти нет времени на то, чтобы спасти игру. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.
«Химки» пропустили третий гол от «Оренбурга»
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