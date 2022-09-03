​Черевченко считает, что проблема «Химок» не в тренерах

В первом матче под руководством Спартака Гогниева «Химки» уступили «Оренбургу» со счётом 1:3. Для подмосковной команды это было пятое поражение кряду – после четырёх предыдущих с должности главного тренера был уволен Николай Писарев, который только 10 августа принимал команду.

По поводу проблем «Химок» высказался Игорь Черевченко, который ранее и сам тренировал команду.

«Не знаю, в чём проблема «Химок». Но я точно могу сказать, что дело не в тренерах. Думаю, что частые смены тренеров негативно влияют на игру. Каждый новый тренер, который приходит в команду, имеет своё видение игры и футбола», - высказался Черевченко, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

В конце августа Игорь Черевченко говорил, что возвращаться в «Химки» он не собирается. При этом тренер высказывался о желании снова поработать у руля «Локомотива».