Габулов может вновь стать генеральным директором «Химок»

Главными претендентами на пост генерального директора «Химок» являются Владимир Габулов и Дмитрий Зайцев, ранее уже занимавшие эту должность, сообщает «Чемпионат».

Напомним, 31 августа главный тренер подмосковной команды Николай Писарев был отправлен в отставку спустя всего три матча после своего назначения. Новым наставником «Химок» был назначен Спартак Гогниев, ранее работавший во владикавказской «Алании».

После семи туров текущего розыгрыша РПЛ «Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице, имея в своём активе семь набранных очков. Свой следующий матч подмосковная команда проведёт 3 сентября против «Оренбурга». Встреча начнётся в 13:00 по московскому времени.