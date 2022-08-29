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Колосков: «У руководства «Химок» нет совести, если они снова приглашают Юрана»

 
29 Августа 2022 • 22:38 Комментировать
Оренбург
...
Химки
03.09 13:00

Как мы уже сообщали, в «Химках» снова назрели перемены, там вспомнили поговорку «от добра добра не ищут» и решили вернуть к рулю команды доброго, но еще далеко не старого Сергея Юрана. Узнав об этом, почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил, что у руководства клуба отсутствует совесть.

- Если «Химки» действительно собираются снова пригласить Юрана на пост главного тренера, то у руководства клуба нет совести. Сначала наплевали человеку в душу, сославшись на то, что Юран ушел добровольно, а теперь Юран вернется к этим людям, что ли? Нет, конечно, - цитирует Колоскова «РБ Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Вячеслав Колосков
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