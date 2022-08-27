В «Химках» заявили, что Писарев может быть уволен с поста главного тренера, если результаты команды не станут лучше

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о неудовлетворительных результатах подмосковной команды по ходу нынешнего розыгрыша РПЛ.

Терюшков отметил, что если в ближайшее время «Химки» не выправят своё положение, то тренерский штаб во главе с Николаем Писаревым может быть отправлен в отставку.

«У нас сейчас какая-то деградация, мы не прогрессируем — это точно. На предстоящей неделе мы хотим заслушать менеджмент клуба и тренерский штаб, понят, что происходит, почему ушёл результат и нет игры», — приводит слова Терюшкова «РБ Спорт».

Напомним, что последние три встречи текущего розыгрыша чемпионата России подопечные Писарева проиграли с общим счётом 2:10. Свой следующий матч «Химки» проведут 3 сентября против «Оренбурга». Встреча начнётся в 13:00 по московскому времени.