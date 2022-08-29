Юрана могут вернуть к рулю «Химок»

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Юран может вернуться к должности главного тренера «Химок». Юран тренировал «Химки» буквально еще месяц тому назад, при этом клуб демонстрировал неплохие результаты. Но затем его уволили в результате не совсем понятной истории со сдачей одного из матчей в прошлом сезоне.

Сейчас, как сообщает «Чемпионат», Юран может вернуться к своей должности после того, как выяснилось, что с новым тренером Николаем Писаревым «Химки» скатились в сплошные поражения. В следующем туре чемпионата российской Премьер-лиги «Химкам» предстоит сыграть на выезде с «Оренбургом».