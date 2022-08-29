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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юрана могут вернуть к рулю «Химок»

 
29 Августа 2022 • 22:11 Комментировать
Оренбург
...
Химки
03.09 13:00

Бывший футболист московского «Спартака» Сергей Юран может вернуться к должности главного тренера «Химок». Юран тренировал «Химки» буквально еще месяц тому назад, при этом клуб демонстрировал неплохие результаты. Но затем его уволили в результате не совсем понятной истории со сдачей одного из матчей в прошлом сезоне.

Сейчас, как сообщает «Чемпионат», Юран может вернуться к своей должности после того, как выяснилось, что с новым тренером Николаем Писаревым «Химки» скатились в сплошные поражения. В следующем туре чемпионата российской Премьер-лиги «Химкам» предстоит сыграть на выезде с «Оренбургом». 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран
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ОРЕНБУРГ ХИМКИ
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