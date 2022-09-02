​Гогниев рассказал о своих задачах в «Химках»

Как и ожидалось, новым главным тренером «Химок» стал Спартак Гогниев. В пятницу клуб объявил о подписании с 41-летним специалистом контракта, а уже в субботу «Химки» сыграют против «Оренбурга».

На страницах клубного сайта «Химок» были опубликованы первые слова Гогниева после назначения. Тренер поблагодарил клуб за доверие и за возможность показать себя в Премьер-лиге.

По словам Гогниева, он хочет поставить в «Химках» интересный футбол. Тренер видит огромный потенциал и хочет, чтобы каждый футболист прогрессировал.

«Моя основная идеология – игра в атаку, чтобы мы доминировали: будем отодвигать мяч от своих ворот и разыгрывать мяч на чужой половине поля», - высказался Гогниев.

Матч между «Оренбургом» и «Химками» стартует 3 сентября в 13:00 по московскому времени.