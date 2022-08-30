​У Юрана спросили, может ли он вернуться в «Химки»

«Химки» неплохо начали чемпионат, но Сергей Юран неожиданно был отправлен в отставку. Сменивший его Николай Писарев провёл у руля «Химок» три матча, и во всех случаях команда проигрывала. Роман Терюшков, входящий в наблюдательный совет подмосковного клуба, допустил скорую смену главного тренера из-за плохих результатов, и пошли слухи о возможном возвращении на тренерский мостик Юрана.

Сам Сергей Юран получил несколько вопросов - о возвращении в «Химки» и о контактах с клубом. В обоих случаях тренер ушёл от ответов, сказав, что идёт смотреть кубковый матч «Спартака» против «Крыльев Советов». Слова Юрана приводит «Чемпионат».