«Оренбург» за две минуты забил дважды и уже обыгрывает «Химки»

В конце первого тайма матча восьмого тура Премьер-лиги «Оренбург» играет против «Химок». Гости открыли счёт в середине первого тайма после добивания Александра Долгова.

Соперник смог перевернуть всё с ног на голову в концовке стартовой 45-минутки. Потратив на это всего две минуты. Лучший бомбардир «Оренбурга» Владимир Сычевой по правому краю поля умчался в отрыв и пробил в ближний угол ворот гостей. Тут же новая атака «Оренбурга» с передачей к линии вратарской. Голкипер химчан Илья Лантратов не смог нормально прервать этот замысел, и Джимми Марин переправил мяч в сетку ворот противника.

На эту минуту «Оренбург» с 9 очками делит восьмое место, а его соперник всего в одном балле от зоны стыковых матчей.