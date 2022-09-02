В пятницу вечером «Химки» официально объявили о назначении Спартака Гогниева на должность главного тренера команды. 41-летний специалист подписал с подмосковным клубом контракт, рассчитанный до конца сезона 2023/2024. В трудовом соглашении прописана опция возможного его продления.

На посту рулевого «Химок» Спартак Гогниев сменил Николая Писарева. Последний проработал с командой всего три недели – в этот период вместились четыре поражения «Химок» в четырёх матчах.

Ближайшую игру чемпионата России «Химки» проведут в субботу, 3 сентября. Команда Спартака Гогниева сыграет в гостях у «Оренбурга».