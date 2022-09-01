Бывший тренер «Химок» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался об увольнении Николая Писарева и приходе в команду Спартака Гогниева.

- В «Химках» вчера произошла отставка Николая Писарева. Что вы об этом думаете? Человек и месяца не проработал. Вам не кажется это странным?

- Странная ситуация началась месяц назад, когда Юрана уволили непонятно за что. Команда очень неплохо начала сезон, набирала очки и показывала приличный футбол. А то, что Писарева убрали, – понятно. Он пришел, три матча проиграл, плюс на Кубок вчера. Ни очков, ни мячей, вообще ничего нет. Поэтому меня больше удивил уход Юрана. Одна из причин - вроде как, сын инвестора, которого Юран не ставил в состав. Если в этом причина, то мне жаль команду и тренеров, которые будут там работать, если инвестор будет руководить тренером, диктовать ему ставить своего сына или нет.

- В чем сейчас проблемы «Химок», почему не играют как раньше?

- Это связано с отставкой Юрана. Сергей - непростой тренер по человеческим качествам. Он требовательный, много где поиграл. Но пришел Писарев, и поменялось все, поэтому и результат такой.

- Роман Терюшков сказал, что команда не восприняла Писарева. Получается, что у него меньше авторитета, чем у Юрана?

- У меня свое мнение о Писареве, и оно негативное. Не хочу распространяться. Юран играл на более высоком уровне за рубежом, чем Писарев. Тем более, у него за спиной школа Лобановского. Писареву в этом плане соревноваться с Юраном бесполезно. Да и как игрок Сергей достиг большего. Хотя как у тренера у него особых успехов не было. Но в последнее время он создавал достаточно приличные команды. Тот же Хабаровск, где Юран работал перед «Химками». А тут у него получилось спасти команду от вылета, плюс команда начала сезон очень прилично, что стало неожиданностью для всех.

- Терюшков сказал, что вместо Писарева пригласят Спартака Гогниева. Как вам такой вариант?

- «Алания» под его руководством в прошлом сезоне по забитым мячам шла на первом месте. В этом клубе всегда были хорошие атакующие футболисты, но были большие проблемы с обороной. Время покажет, получится ли у него в «Химках». Это третий тренер за сезон, который только начался.

- Гогниев – экспрессивный тренер по характеру, похожий в этом на Юрана. Он больше Писарева подходит «Химкам»?

- Кавказцы все такие. В этом есть плюсы и минусы. Человек переживает, стремится. Я нормально к этому отношусь.

- Но у него нет опыта работы в РПЛ. Насколько это важно?

- Все когда-то начинали. Кто-то со второй лиги, кто-то с высшей. Гогниев же не со двора пришел и нигде не работал. Он долго тренировал «Аланию», а это вторая по значимости лига. Шишек он тоже набил.

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- Но это два разных уровня.

- Понятно, что это два разных турнира, но все будет от него зависеть. Если случится так, как с Писаревым, «Химки» будут выставлены на посмешище.

- Мы увидим такую же игру, как у «Алании»: с множеством атак, обилием голов?

- При Юране команда много забивала. Куда больше-то? Не думаю, что «Химки» в два раза больше будут забивать. Начинать надо с обороны. Разбираться с этим, потому что при Писареве команда пропустила десять мячей. То есть, главная проблема химчан – это оборона. Надо восстановить игру в этой линии, чтобы она была такой, как до прихода Писарева, потому что команда тогда мало пропускала. Впереди-то «Химки» играть не разучились, значит, что-то есть внутри. А уход Юрана из команды стал просто шоком для футболистов. Тем более, по причине того, что сын инвестора не играет. Это просто смешно. Если инвестор будет назначать состав, то никогда команду не построить. Юран - не тот человек, который будет это слушать. Он прошел огонь и воду.

Елена Григорьевская