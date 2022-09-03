​Гогниев: «Хочу, чтобы соперники боялись нас, как огня»

Наставник «Химок» Спартак Гогниев ответил на вопрос о том, какой футбол он хотел бы видеть в исполнении своей команды.

«Агрессивный, с владением мяча, яркими моментами. Чтобы соперники играли от обороны и боялись нас, как огня», - высказался Гогниев, чьи слова приведены на страницах официального сайта «Химок».

Напомним, что в первом матче под руководством Спартака Гогниева «Химки» проиграли в гостях у «Оренбурга» со счётом 1:3. Теперь подмосковная команда будет готовиться к игре против «Крыльев Советов», которая пройдёт 10 сентября.

На текущий момент «Химки» располагаются на 13-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.