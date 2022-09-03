Гогниев: «Мы будем играть агрессивно, по крайней мере, стараться»

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Оренбургом».

- Вы новый человек в команде. Хватило ли вам этих часов, дней? Как правильно распорядились временем?

- Как правильно распорядились временем? Знакомились с командой, ребята воспринимают всё хорошо, поэтому от нас что зависит, будем делать. Всё всегда показывает футбольное поле. Мы играем в Премьер-лиге и посмотрим, насколько мы готовы, и насколько у нас сплоченный коллектив. Всё показывает поле и футбол.

- В составе «Химок» сегодня только пять человек из тех, кто в прошлом туре чемпионата принимали участие с первых минут. С чем связаны эти изменения, как будет перестроена команда?

- Во-первых, всегда ротация, во-вторых, они играли, и, в-третьих, травмы и все, что с этим связано. Я всегда говорил, что у меня нет игроков основного состава, первой и второй команды. У меня вся команда, все 27 полевых игрока и три вратаря в заявке, основные игроки. Просто сегодня выбор такой, завтра может быть такой. Всё на футбольном поле доказывается футболистами. А мы их помощники.

- Как вам кажется, насколько открытым сегодня будет футбол?

- Не знаю, посмотрим. Что значит «открытая игра»? Мы будем играть агрессивно, по крайней мере, стараться. Как это получается, покажет время. Я думаю, что самое важное в футболе - это характер, дух и всё остальное. Я думаю, что сегодня это будет. А что касается игры, надо проанализировать некоторое время и способности наших футболистов. Потому что два дня - этого мало для того, чтобы полную характеристику дать.