Писарева уволили с поста наставника «Химок»

Всего лишь три матча продлилась карьера бывшего спартаковца, Николая Писарева, во главе «Химок». В среду вечером стало известно, что бывший нападающий уволен с должности главного тренера подмосковного клуба.

Писарева назначили главным тренером клуба после не планировавшейся отставки Сергея Юрана (по иронии судьбы, когда-то, в 1995, Юрана пригласили в «Спартак» именно после ухода Писарева в испанскую «Мериду»), но после того, как «Химки» просто посыпались после достаточно удачного начала сезона, руководство отказалось от его услуг.

По неофициальной информации, вместо Писарева будет назначен Спартак Гогниев.