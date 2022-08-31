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Писарева уволили с поста наставника «Химок»

 
31 Августа 2022 • 21:21 Комментировать
Оренбург
...
Химки
03.09 13:00

Всего лишь три матча продлилась карьера бывшего спартаковца, Николая Писарева, во главе «Химок». В среду вечером стало известно, что бывший нападающий уволен с должности главного тренера подмосковного клуба.

Писарева назначили главным тренером клуба после не планировавшейся отставки Сергея Юрана (по иронии судьбы, когда-то, в 1995, Юрана пригласили в «Спартак» именно после ухода Писарева в испанскую «Мериду»), но после того, как «Химки» просто посыпались после достаточно удачного начала сезона, руководство отказалось от его услуг.

По неофициальной информации, вместо Писарева будет назначен Спартак Гогниев.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Николай Писарев Спартак Гогниев
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