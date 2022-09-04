Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал назначение Спартака Гогниева на пост главного тренера «Химок».

«Писарев установил рекорд. Но я не удивлен его отставке. Увольнение Юрана уже вызвало много странных вопросов. При Писареве «Химки» всем проиграли, причем с катастрофическим счётом. Так что чему тут удивляться? То, что убрали Писарева, не похоже на цирк. Шалимова из «Урала» же тоже убрали после четырех поражений в четырех играх. И тут тоже.

Одно дело руками махать и рассказывать что-то где-то, как они это делают, а другое дело - быть в команде. Самая комическая история - это увольнение Юрана. Команда же хорошо шла, набирала очки. Так что удивляться уже нечему. Кто платит, тот и заказывает музыку.

Как я отношусь к назначению Гогниева? Я не знаю, кто это. Я его не знаю, мне сказали, что он был в «Алании». Поскольку я не знаю его, я не могу сказать, как отношусь к его кандидатуре», - сказал Мостовой.