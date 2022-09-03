​Гогниев: «Первый блин – комом»

В первой игре под руководством Спартака Гогниева «Химки» проиграли «Оренбургу» с результатом 1:3. Наставник подмосковной команды дал комментарий после матча.

«Как говорится, первый блин - комом. Я вижу большой потенциал у моей команды. При счете 1:0 были моменты. Потом, конечно, началась «болтанка», немного расклеились», - высказался Гогниев, чьи слова приведены на страницах сайта «Матч ТВ».

По словам Гогниева, понять состояние команды за два дня сложно. Тренер связывает большие надежды с дальнейшим недельным циклом подготовки. Гогниев сказал, что команда сделает правильные выводы.

Следующий матч чемпионата России «Химки» проведут 10 сентября – против «Крыльев Советов» на своём поле.