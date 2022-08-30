Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Оренбурга» Еремякин: «Уже два года у нас самая благополучная ситуация по всем направлениям»

 
30 Августа 2022 • 11:00 Комментировать
Оренбург
...
Химки
03.09 13:00

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о текущей финансовой ситуации в клубе.

Еремякин заверил, что проблем с финансированием у «Оренбурга» нет никаких.

«Никаких вопросов с финансированием нет. Мы уверенно чувствуем себя. Уже два года у нас самая благополучная ситуация по всем направлениям», — приводит слова Еремякина РИА Новости.

После семи туров нынешнего розыгрыша РПЛ «Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе шесть набранных очков. Свой следующий матч подопечные Марцела Лички проведут 3 сентября против «Химок». Начало — в 13:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Василий Еремякин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ ХИМКИ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Августа
11:28 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «Уход Николсона - не проблема для «Спартака»
11:27 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» получил первый транш от «Ниццы» за Бека Бека
11:15 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о «Химках»: «На месте Юрана я бы ни за что не вернулся в туда»
11:13 · Россия. Премьер-лига
Ледяхов: «Класс Кофрие не соответствует уровню «Спартака»
11:00 · Кубок России
Мор дал прогноз на матч «Спартак» - «Крылья Советов»
11:00 · Россия. Премьер-лига
Президент «Оренбурга» Еремякин: «Уже два года у нас самая благополучная ситуация по всем направлениям»
10:47 · Россия. Премьер-лига
Хаджи: «Кофрие - балласт для «Спартака»
10:45 · Россия. Премьер-лига
Жиго считает, что во Франции судят строже, чем в России
10:19 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Не буду спорить с тем, что никто не сможет закрыть Клаудиньо в РПЛ»
09:59 · Россия. Первая лига
Дзагоев сможет расторгнуть контракт с «Рубином», если получит более заманчивое предложение
09:52 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» договорился о сотрудничестве с партнёром «Спартака»
09:48 · Россия. Премьер-лига
Агент назвал пост Николсона песней воина
09:43 · Россия. Премьер-лига
Мостовой оценил шансы «Спартака» в матче с «Зенитом»
07:48 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Спартака» Николсон: «Я – запасной вариант»
06:51 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА высказались о трансфере Гайча в «Црвену Звезду»
Все новости
Рекомендуем