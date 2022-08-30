Президент «Оренбурга» Еремякин: «Уже два года у нас самая благополучная ситуация по всем направлениям»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о текущей финансовой ситуации в клубе.

Еремякин заверил, что проблем с финансированием у «Оренбурга» нет никаких.

«Никаких вопросов с финансированием нет. Мы уверенно чувствуем себя. Уже два года у нас самая благополучная ситуация по всем направлениям», — приводит слова Еремякина РИА Новости.

После семи туров нынешнего розыгрыша РПЛ «Оренбург» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе шесть набранных очков. Свой следующий матч подопечные Марцела Лички проведут 3 сентября против «Химок». Начало — в 13:00 по московскому времени.