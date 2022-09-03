Колосков считает необоснованны ропот «Оренбурга» на календарь

В стане новичка российской Премьер-лиги, «Оренбурга», ропщут на непростой календарь, который крадет у команды дополнительные силы. Но почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает подобный ропот необоснованным.

- Слова Еремякина — это эмоции. Дело в том, что календарь составляет РПЛ, а не РФС. И прежде, чем на Исполкоме этот календарь утвердят, он согласовывается со всеми клубами.

Сложности, которые возникают в связи с закрытыми аэропортами — общая проблема, а не только «Оренбурга». Когда выходили в РПЛ, понимал же, какие будут сложности, связанные с логистикой, - цитирует Колоскова Sport24.

Сыграв восемь матчей после возвращения в российскую Премьер-лигу, «Оренбург» добыл три победы, но при этом и проиграл пять раз. А в следующем туре команде предстоит сыграть против питерского «Зенита».