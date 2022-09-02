​В «Химках» меняется руководство

На фоне неудачных результатов в «Химках» не ограничатся сменой главного тренера. Как стало известно «Чемпионату», клуб со следующей недели покинут Дмитрий Ульянов и Сергей Литвинов. Первый из них занимает должность генерального директора, а второй возглавляет селекционный отдел.

Напомним, что после четырёх подряд поражений «Химки» расстались с Николаем Писаревым, тренировавшим команду на протяжении трёх недель. Теперь с командой работает Спартак Гогниев, который по завершению прошлого сезона покинул тренерское кресло в «Алании».

Ближайший матч РПЛ «Химки» проведут в субботу, 3 сентября. Подмосковная команда будет играть в гостях у «Оренбурга»,