​Писарев близок к увольнению из «Химок»

Николай Писарев близок к увольнению с должности главного тренера «Химок». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», соответствующее решение может быть принято уже в ближайшие часы.

В качестве рулевого «Химок» Николай Писарев отработал всего три недели. За это время команда провела четыре матча и всякий раз проигрывала. «Химки» уступили «Ахмату» (1:3), «Локомотиву» (0:3), «Сочи» (1:4) и «Краснодару» (0:2). Три из четырёх этих игр команда провели на своём поле.

Отметим, что Николай Писарев входит в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России.

Следующий матч «Химки» проведут 3 сентября против «Оренбурга».