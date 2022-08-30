Мостовой — о «Химках»: «На месте Юрана я бы ни за что не вернулся в туда»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал нынешнюю ситуацию в «Химках».

Ранее сообщалось, что руководство подмосковного клуба может вернуть экс-наставника команды Сергея Юрана, который был уволен со своего поста в начале текущего месяца.

По мнению Мостового, Юрану не стоит возвращаться в «Химки», если тренеру поступит такое предложение. Эксперт считает, что опытный специалист сможет легко найти работу в другом месте.

«Происходящее в «Химках» — настоящий цирк. Я в шоке. Я бы на месте Юрана ни за что не вернулся туда. Та же история была с Черевченко в прошлом сезоне — абсолютно такой же сценарий», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

После семи туров текущего розыгрыша чемпионата России «Химки» занимают 11-е место в турнирной таблице, набрав семь очков. Свой следующий матч подопечные Николая Писарева проведут 3 сентября против «Оренбурга». Встреча начнётся в 13:00 по московскому времени.