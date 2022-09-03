​Президент «Оренбурга» резко раскритиковал календарь

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в резкой форме выразил своё возмущение из-за сложного календаря команды.

«В последнее время мы живём как цыгане. Переезжаем из города в город. После «Локомотива» улетели не домой, а к «Ахмату». Два дня затрат на гостиницы и прочее. Вне домашних условий трудно организовать восстановительный и тренировочный процесс», - пожаловался Еремякин, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Президент «Оренбурга» отметил, что календарь его команды и дальше будет проблемным. Еремякин задаётся вопросом, как продумано распределение домашних и гостевых игр. Глава «Оренбурга» проанализировал график других команд и отметил, что больше ни у кого нет такого числа выездных поединков на старте сезона.

«Кому это надо? Зачем это нужно делать? Я предельно возмущен этим вопросом!» - высказался Еремякин.

Напомним, что в субботу «Оренбург» порадовал своих болельщиков домашней победой над «Химками» в Российской премьер-лиге – 3:1.