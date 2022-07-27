​КДК не отменил удаление Черникова в матче со «Спартаком»

Красная карточка игрока «Краснодара» Александра Черникова, полученная в игре со «Спартаком», осталась в силе. Соответствующее решение принял КДК РФС.

Как известно, экспертно-судейская комиссия не выявила явной и очевидной ошибки в решении Кирилла Левникова об удалении Черникова. При этом мнения членов комиссии разошлись.

«ЭСК не усмотрела явной и очевидной ошибки арбитра, поэтому удаление Черникова осталось в силе. При этом дополнительные санкции к игроку примеряться не будут», - сказал Артур Григорьянц, возглавляющий КДК.

Напомним, что формулировка ЭСК по этому эпизоду возмутила эксперта по судейству в лице Александра Боброва.