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​КДК не отменил удаление Черникова в матче со «Спартаком»

27 Июля 2022 • 16:26 Комментировать
Урал
...
Краснодар
29.07 18:00

Красная карточка игрока «Краснодара» Александра Черникова, полученная в игре со «Спартаком», осталась в силе. Соответствующее решение принял КДК РФС.

Как известно, экспертно-судейская комиссия не выявила явной и очевидной ошибки в решении Кирилла Левникова об удалении Черникова. При этом мнения членов комиссии разошлись.

«ЭСК не усмотрела явной и очевидной ошибки арбитра, поэтому удаление Черникова осталось в силе. При этом дополнительные санкции к игроку примеряться не будут», - сказал Артур Григорьянц, возглавляющий КДК.

Напомним, что формулировка ЭСК по этому эпизоду возмутила эксперта по судейству в лице Александра Боброва.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Кдк Рфс Артур Григорьянц Александр Черников
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