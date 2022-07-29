Бубнов дал прогноз на матч «Урал» - «Краснодар»

Бывший защитник московского «Спартака» Александр Бубнов, ныне являющийся футбольным экспертом, поделился мнением о поединке третьего тура чемпионата России между екатеринбургским «Уралом» и «Краснодаром».

«1:0. «Урал» сыграет дома, где команда всегда агрессивна. У «быков» же слишком молодая команда. Опыт «Урала» поможет ему одержать победу», - передает слова аналитика Sportbox.

Матч «Урала» против «Краснодара» состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» сегодня, 29 июля. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.

После двух туров «Урал» идет предпоследним в таблице, а «Краснодар» занимает 13-е место.